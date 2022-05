LPI-NDH: Angetrunken und berauscht auf Fahrrad unterwegs

Mühlhausen (ots) - Am Vatertag, zwischen 15 und 19.15 Uhr, stahlen Unbekannte aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Linsenstraße mehrere abgestellte Fahrzeuge. Sie nahmen zwei Fahrräder und einen Elektroroller mit. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr