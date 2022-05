LPI-NDH: Langfinger im Treppenhaus

Brehme (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem 9-jährigen Kind auf dem Fahrrad und einer 48-jährigen Frau auf ihrem E-Bike am Donnerstag in Brehme wurde die Frau leicht verletzt. Die Radler befuhren die Wildunger Straße, als sie kollidierten. Beide stürzten, wobei das Kind unverletzt blieb. Am E-Bike entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

mehr