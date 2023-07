Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht nach Kollision mit Baum - Hubschrauber und Diensthund bei der Suche nach Unfallbeteiligten eingesetzt

Hagen-Eilpe (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwochabend (05.07.2023) in Eilpe mit gegen einen Baum und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen 22.30 Uhr rief ein 26-jähriger Zeuge die Polizei zur Buntebachstraße. Er sagte den Beamten, dass er auf dem Parkplatz eines ehemaligen Restaurants stand und dort auf ein Auto aufmerksam wurde, das die Buntebachstraße schnell in Richtung der Sunderlohstraße heruntergefahren ist. Kurz darauf hörte er einen Knall und sah, dass das Auto mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand kollidiert ist und keine Person mehr vor Ort war. Die Polizeibeamten leiteten unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Unfallbeteiligten ein. Es war aufgrund der starken Beschädigungen an dem roten Fiat von Verletzungen der oder des Insassen auszugehen. Bei der Suche, die ohne Erfolg verlief, wurden auch ein Hubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Den Fiat stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell