POL-HA: Mann zündet Unrat an und leistet Widerstand - Festnahme wegen Haftbefehl

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Mittwoch, 05.07.2023, rückten Feuerwehr und Polizei gegen 16:20 Uhr in die Ruhrtalstraße aus. Zeugen hatten dort eine Rauchentwicklung festgestellt. Ein 30-Jähriger hatte auf einem Grundstück offenbar Unrat verbrannt. Der Mann war aggressiv und wollte sich der Polizei gegenüber zunächst nicht ausweisen. Die Beamten konnten jedoch ermitteln, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Als ihm Handfesseln angelegt werden sollten, sperrte sich der 30-Jährige. Er begann, nach den Beamen zu treten und beleidigte einen Polizisten in Ausbildung als "Hurensohn" und "Schwuchtel". Im Streifenwagen stieß der Randalierer mit seinem Kopf umher. Im Gewahrsam legten die Ordnungshüter eine weitere Anzeige gegen ihn vor, als er die fest verbaute Zellentoilette beschädigte. (hir)

