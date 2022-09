Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Dacia gerammt?

Kaiserlautern (ots)

Einen frischen Unfallschaden hat ein junger Mann aus Kaiserslautern am Donnerstagabend an seinem Auto entdeckt. Der blaue Dacia Sandero stand in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bremerhof. In dieser Zeit ist offenbar ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Dacia gestoßen und hat ihn an der Fahrertür beschädigt.

Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizeiinspektion 1 bittet um Hinweise auf mögliche Verursacher unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell