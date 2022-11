LPI-NDH: Einbruch in Einkaufsmarkt

Nordhausen (ots) - Beamte kontrollierten am Samstag, gegen 21:30 Uhr, in der Martin-Niemöller-Straße einen PKW Ford. Ein Drogenvortest schlug bei dem 21-Jährigen Fahrer positiv an, so dass dieser nicht weiterfahren durfte und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Etwa 90 Minuten später wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein VW in der Alexander Puschkin-Straße angehalten. Neben dem 20-Jährigen Fahrer wurde der zuvor in der Martin -Niemöller-Straße Kontrollierte als ...

