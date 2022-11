LPI-NDH: Verkehrskontrolle von E-Scootern

Sondershausen (ots) - Ein 69-jähriger Mann war mit seinem Pkw Dacia am Freitag, den 18.11.2022 gegen 15:30 Uhr auf dem Weg zur Ausfahrt aus der Tiefgarage des Kauflandes in Sondershausen. Hierbei beachtete er die Regelung "rechts vor links" nicht und fuhr seitlich in einen Pkw Opel Astra. Die Fahrerin des Opels blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

