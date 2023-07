POL-PDKO: Brand in einer Gaststätte

Bendorf (ots) - In der Nach vom 16.07.2023 auf den 17.07.2023, wurde in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 05:30 Uhr, ein geparkter PKW in der Ringstraße in Bendorf beschädigt. An der zur Straße gewandten Seite des Fahrzeug wurden mehrere Kratzer verursacht und der Seitenspiegel wurde beschädigt. Das Schadensbild lässt auf eine Verursachung des Unfall durch ein Fahrrad schließen. Der Unfallverursacher hinterließ lediglich einen handgeschriebenen Zettel mit der Aufschrift ...

