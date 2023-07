Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230712.1 Marne: Unfall infolge Trunkenheit

Marne (ots)

Am Dienstagabend ist in Marne ein junger Mann mit seinem Auto von der Landesstraße 142 abgekommen und verunglückt. Wie sich herausstellte, stand er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss.

Um 17.50 Uhr war ein Dithmarscher in einem Polo auf der St. Michaelisdonner Straße aus Richtung Marne kommend in Richtung Sankt Michaelisdonn unterwegs. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades geriet der 25-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Verunfallte zog sich leichte Verletzungen zu, der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Streife, die zufällig am Ort vorbeigekommen war, stellte bei dem Autofahrer Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

An dem Volkswagen entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Merle Neufeld

