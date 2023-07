Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230711.3 Itzehoe: Gewahrsamnahme nach Ruhestörung

Itzehoe (ots)

Nach mehrfachem Erscheinen der Polizei wegen lauter Musik in einer Itzehoer Wohnung führten die eingesetzten Beamten zwei Gewahrsamnahmen durch. Im Zuge dieser kam es zu einem Widerstand durch eine Frau.

In der Nacht zu heute drehten drei Personen in einer Wohnung in der Heinrich-Rave-Straße ihre Musik extrem laut auf, so dass die Polizei mehrmals für Ruhe sorgen musste. Bei einem vierten Erscheinen vor Ort gegen 05.15 Uhr erteilten die Polizisten einem Anwesenden einen Platzverweis und nahmen die beiden Bewohner, einen Mann und eine Frau, in Gewahrsam. Die weibliche Person leistete während des Transports zum Revier und bei ihrer Durchsuchung erheblichen Widerstand. Unter anderem trat sie nach den Einsatzkräften und biss eine Beamtin. Weil bei der 19-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war und weil sie den Konsum von Drogen einräumte, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei der Beschuldigten an. Sie wird sich nun strafrechtlich wegen ihres Verhaltens verantworten müssen.

Während der 46-jährige Betroffene der Ruhestörung bereits gegen 09.00 Uhr des heutigen Tages das Gewahrsam verlassen durfte, wird seine Bekannte dort bis zum Mittag verweilen müssen.

Merle Neufeld

