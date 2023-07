POL-IZ: 230711. 1 Bekmünde: Autofahrerin schleudert in Graben und verletzt sich leicht

Schenefeld (ots) - Am Samstag um 11 Uhr tätigte eine 83jährige Supermarktkundin aus Schenefeld ihre Einkäufe an der Marktstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einem zugeknoteten Jutebeutel, der wiederum ein einem verknoteten Jutebeutel an ihrem Rollator hing. Beim Einkauf nahmen zwei weibliche, circa 25-30 ...

mehr