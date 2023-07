POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Rauchentwicklung im Bereich eines Lichtschachtes der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule - derzeit kein Hinweis auf verletzte Personen - Erstmeldung.

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Stadt Breisach am Rhein Am 09.07.2023 gegen 04:30 Uhr meldeten mehrere Mitteiler über Notruf, dass in einem Wohnhaus in Breisach ein Brand wäre, welcher gerade von einem Zimmer auf den Flur überzugreifen drohe. Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und ...

mehr