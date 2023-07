Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzungen mehrerer Beteiligter - Täter flüchtig - Gruppe will Sachbeschädigung verursachen und greift Bürger an, die sie hindern wollen - Zeugenaufruf - Bürgerhinweis

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Schluchsee

In der Nacht von Freitag, 07.07.2023 auf Samstag, 08.07.2023 machte sich gegen 02:00 Uhr eine ca. 12 - köpfige Personengruppe, bekleidet mit gelb/oranger Bauarbeiterbekleidung, im Bereich des Kirchplatzes in Schluchsee an einem Werbeschild zu schaffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren dies weder ordentliche Bauarbeiten, noch ergab sich ein Hinweis auf einen gutmütig durchgeführten "Scherz". Offenbar wurde in der Nacht viel Aufwand getrieben um eine Sachbeschädigung zu verschleiern.

Als 2 Gäste des in der Nachbarschaft befindlichen Irish Pubs die Personengruppe auf ihr Verhalten ansprach, kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit der Personengruppe, wodurch die beiden Gäste des Lokals, welche Zivilcourage zeigen wollten, Verletzungen davontrugen.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles oder Personen, die nähere Hinweise zu der Personengruppe geben können, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 076519336-0) in Verbindung zu setzen.

Zudem weist die Polizei darauf hin:

Wenn Sie als Bürger in offenbar regelwidriges, vielleicht sogar strafbares Handeln eingreifen wollen: Gefährden Sie sich keinesfalls selbst! Die beste Zivilcourage beginnt mit einer genauen Beobachtung und einem Notruf über 110 an Ihre Polizei, in der Sie Tathandlung und Beschreibung der Täter ruhig und sachlich durchgeben und sich dann als Zeuge zur Verfügung stellen.

Sollte dringendes Handeln und Eingreifen geboten sein, kann sie die Polizei während des Notrufes hierzu am ehesten beraten und diese Informationen an die bereits anfahrenden Polizeikräfte durchgeben.

