Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 14 nach LKW-Unfall noch bis zum Vormittag gesperrt

Raben Steinfeld/ Stolpe (ots)

Nach dem LKW-Unfall am Mittwochabend auf der BAB 14 bei Raben Steinfeld (die Polizei informierte) dauern die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle noch an. Der LKW ist bereits geborgen, jedoch müssen Fahrbahnabschnitte an der Unfallstelle noch gereinigt und der Autobahnabschnitt zwischen Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin von Schnee und Eis beräumt werden. Neusten Prognosen zufolge kann der gesperrte Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Ludwigslust gegen 10 Uhr für den Straßenverkehr wieder freigegeben werden. Unterdessen ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Neue Erkenntnisse zur Unfallursache erhofft sich die Polizei auch von der Auswertung des elektronischen Fahrtenschreibers, dessen Daten die Polizei bereits gesichert hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell