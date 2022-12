Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tankbetrüger gestellt - Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Stolpe (ots)

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben am Dienstagmittag einen mutmaßlichen Tankbetrüger nahe der Anschlussstelle Zarrentin gestellt. Der Autofahrer hatte zuvor seinen PKW an einer Autobahntankstelle bei Stolpe betankt und anschließend in der Tankstelle lediglich einen Kaffee bezahlt. Kurz darauf fuhr der Fahrer davon. Eine Tankstellenmitarbeiterin informierte umgehend die Polizei und übermittelte auch das polnische Kennzeichen des flüchtigen PKW, der in Richtung Hamburg unterwegs war. Im Zuge der Fahndung konnte das Auto auf einem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 195 festgestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige ukrainische Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ist das Auto weder zugelassen noch versichert gewesen. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 41-Jährige und die beiden weiteren ukrainischen Insassen wurden von einem Bekannten abgeholt. Gegen den 41-Jährigen Autofahrer ist Anzeige wegen Betruges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.

