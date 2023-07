POL-FR: Emmendingen: Diebstahl mit Hammer und Axt - Täter flüchteten mit Elektrorollern

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 10 Uhr flog eine 51-jährige Gleitschirmfliegerin vom Startplatz Kandel zunächst in nördlicher Richtung und folgte dem dortigen Berggrat. Sie geriet auf die dem Wind abgewandte Seite des Berges, sodass es zum Einklappen des Schirmes kam. Hierdurch verlor sie an Auftrieb und Höhe und blieb in der Folge in der Spitze ...

