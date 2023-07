Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Kreisverkehr - wichtige Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 18.30 Uhr, stürzte im Kreisverkehr Hauinger Straße / Hornbergstraße ein 36-jähriger Motorradfahrer, da ihm ein unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt nahm. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr von Hauingen kommend in den Kreisverkehr ein und übersah wohl den im Kreisverkehr fahrenden, von links kommenden, 36-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer musste bremsen und kam dabei zu Fall. Es kam zu keinem Kontakt der beiden Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 3.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Insbesondere wird ein Fahrradfahrer gesucht, welcher zum Unfallzeitpunkt den Kreisverkehr befahren haben soll. Auch wird ein Mann mit grauen Locken gesucht. Er war am Kreisverkehr zu Fuß unterwegs und könnte den Unfallhergang ebenso beobachtet haben. Der Fußgänger sei noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Hauingen weitergelaufen. Der Radfahrer und der Fußgänger werden geben sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

