Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Mitarbeiter entwendet Schmuck

Hildesheim (ots)

ELZE-(kri)-In den vergangenen Tagen gaben sich unbekannte Täter am Telefon und an der Haustür im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze als Mitarbeiter eines örtlichen Versorgungsunternehmens aus und erbeuteten in einem Fall Schmuckgegenstände. Die Ermittler möchten vor dieser Masche warnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte am gestrigen Tag, 22.02.2023, gegen 12:10 Uhr, eine männliche Person bei einer Seniorin in Elze und gab sich als Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens aus. Er teilte der älteren Dame mit, dass er den Wasserdurchfluss prüfen müsse. Die Seniorin war sich erst unsicher, ließ den Mann jedoch herein. Aufgrund eines laufenden Wasserhahns musste die Frau erstmal zügig in die Küche laufen, sodass der Mann unbeaufsichtigt war. Diesen Moment nutzte der Täter und entwendete eine Schatulle mit Schmuck. Kurz danach verließ er die Wohnung und sagte, dass er nun zu den Nachbarn müsse.

Die Dame beschrieb den Täter wie folgt:

südeuropäischer Erscheinungsbild

170 bis 180 cm

30 bis 40 Jahre

dunkler Vollbart

dunkle Schirmmütze

dunkle Jacke mit orangenen Reflektorenstreifen

"Testgerät" mit Band an seinem Hals

akzentfreies Hochdeutsch

Zeugen, die im Bereich Heilswannenweg, Hermann-Löns-Straße, Masurenpfad verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Tipps:

Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

Erkundigen Sie sich bei dem angegebenen Unternehmen, ob Personal zu Ihnen geschickt wurde. Nutzen Sie dafür die Telefonnummer, die Sie im Internet oder Telefonbuch finden.

Lassen Sie unbekannte Personen nie unbeaufsichtigt durch die Wohnung laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell