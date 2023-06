POL-MI: Unfallflucht: Mutmaßlicher Fahrer schnell ermittelt

Stemwede (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Mittwochmorgen gegen 6.25 Uhr an die Straße "Zur Bockwindmühle" gerufen. Ein Autofahrer verletzte sich offenbar schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Minden geflogen. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 67-Jährige in einem Mazda von der Tielger Allee kommend die genannte Straße zur Oppenweher Straße hin befahren, als er in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Fords ...

