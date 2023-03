Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 14:35 Uhr, kam es auf der A 1, in Fahrtrichtung Bremen, zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West zu einem Verkehrsunfall.

Ein 29- jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw auf, der an einem Stauende vor einer Baustelle stand. Die in diesem Fahrzeug sitzende Fahrerin, eine 48-jährige Frau aus Cloppenburg, wurde in der Folge leicht verletzt. Sie wurde von einem RTW zu einem in der Nähe gelegenen Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17500,-Euro.

Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

