POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug kommt in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 29 nach rechts von der Fahrbahn ab (Gem. Großenkneten) +++ Aufwendige Bergung

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 24. März 2023, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Butjadingen mit seinem Pkw VW die Strandallee in Burhave in Richtung Butjadinger Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Hermann-Allmers-Straße stieß der 40-Jährige mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford zusammen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ...

