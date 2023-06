Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kippt auf die Seite

Stemwede (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Mittwochmorgen gegen 6.25 Uhr an die Straße "Zur Bockwindmühle" gerufen. Ein Autofahrer verletzte sich offenbar schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Minden geflogen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 67-Jährige in einem Mazda von der Tielger Allee kommend die genannte Straße zur Oppenweher Straße hin befahren, als er in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Fords auffuhr. Daraufhin schleuderte Ford in eine Hecke, der Mazda verlor die Bodenhaftung und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Ersthelfern gelang es, die Beifahrerin (37) des Fahrers auf dem Wagen zu befreien. Sie wurde scheinbar leicht verletzt ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fahrer aus Stemwede mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungshubschrauber landete auf einem nahegelegenen Feld. Während der Mazda abgeschleppt wurde, verblieb das andere Auto an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell