POL-GÜ: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der SpVgg Greuther Fürth

Güstrow (ots) - Am 18.04.2023, gegen 23:45 Uhr, wurden Beamte der Polizei in Güstrow aufgrund der hauseigenen Videoüberwachungsanlage auf einen erheblich alkoholisierten, jungen Mann aufmerksam, welcher unmittelbar vor dem Polizeigebäude an einem Motorroller hantierte. Als die Beamten den 22-jährigen Güstrower ansprachen, bat dieser sogar um Starhilfe für dessen ...

mehr