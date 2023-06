Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer rutscht in Graben

Porta Westfalica (ots)

Bei einem Unfall auf dem Kirchsiek hat sich in der Nacht zu Sonntag ein 17 Jahre alter Zweiradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen zufolge war der junge Petershäger aus Eisbergen kommend gegen 0.30 Uhr in Fahrtrichtung Hausberge unterwegs, als er in Höhe der Einmündung "Im Wiesengrund" aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor. Dabei kam der 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jugendlichen nach einer Erstbehandlung zur weiteren Versorgung ins JWK nach Minden.

