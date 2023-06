POL-MI: Kind bei Unfall auf der Gasstraße leicht verletzt

Espelkamp (ots) - Bei einem mutmaßlichen Alleinunfall hat sich in der Nacht zu Samstag ein 45-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Espelkamper gegen 2.30 Uhr mit einem Rad unterwegs, als er mit diesem an der Fleggestraße stürzte. Kurz darauf wurde der Mann regungslos von Zeugen gefunden, die daraufhin den Notruf wählten. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde er mit einem RTW in ein ...

