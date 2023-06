Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren in Hille

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

Drei leicht verletzte Personen und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 24 Jahre alte Portanerin gegen 19.10 Uhr die Osterheider Straße in nördlicher Fahrtrichtung zum Drostenheider Weg hin befahren. Zeitgleich befand sich ein 20-jähriger Espelkamper auf dem Neuenbaumer Weg und war in Richtung der Frotheimer Straße unterwegs. Als die Fahrerin ihren Hyundai offenbar langsam in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zur Kollision mit dem nahenden Renault des Heranwachsenden. In der Folge schleuderte der mit dem Wagen über einen Graben und auf ein angrenzendes Feld. Der Hyundai verblieb stark beschädigt auf der Fahrbahn.

Die 24-Jährige und einer ihrer Beifahrer (57) verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der Renault-Fahrer wurde zur Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell