POL-MI: Mann stürzt mit Pedelec

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Seit den Abendstunden des Montags (12.06.) sucht die Polizei Minden-Lübbecke nach einem vermissten Mann aus Minden. Der 88-jährige Martin K. wurde am Montagmittag gegen 12 Uhr im Bereich einer Seniorenunterkunft in der Straße "An der Grille" zuletzt gesehen. Durchgeführte Suchmaßnahmen im Umfeld der Einrichtung sowie dem Stadtgebiet mit mehreren Streifenwagen und unter Einbeziehung ...

