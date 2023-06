Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer (17) versucht vor Polizei zu flüchten

Minden (ots)

Als Beamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Nacht zu Montag gegen 0.25 Uhr im Bereich Südring / Lübbecker Straße auf einen Leichtkraftradfahrer stießen, beschleunigte der bei Erblicken des Polizeiwagens unvermittelt und flüchtete in Richtung des Ziegeleiwegs. Daraufhin aktivierten die Beamten Anhaltesignale, verloren aber wenig später zunächst den Sichtkontakt zu dem Zweirad.

Gegen 1.15 Uhr konnte der zuvor mutmaßlich in Erscheinung getretene Fahrer auf dem Motorrad durch eine andere Streifenwagenbesatzung an der Stiftsallee erneut festgestellt werden. Daraufhin flüchtete der Raser über einen Gehweg und bog in in Richtung der Ringstraße ab. Trotz visueller und akustischer Anhaltezeichen setzte der Jugendliche seine Fahrt mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet fort. Nachdem die Irrfahrt unter anderem über die Hahler Straße, Wittelsbacherallee, die Falkenstraße und die Kuhlenstraße ihre Fortsetzung fand, gelang es den Einsatzkräften in der Sackgasse Schilfgrund schließlich, der Weiterfahrt ein Ende zu setzen.

Bei der Durchsuchung konnte sich der 17-jährige Mindener weder ausweisen, noch einen Führerschein präsentieren. Daraufhin wurde er auf die Polizeiwache in die Marienstraße gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er diese im Beisein eines Erziehungsberechtigten wieder verlassen.

Da sich den Beamten der Verdacht einer technischen Manipulation an dem Zweirad ergab, wurde es sichergestellt. Zudem stellten die Gesetzeshüter fest, dass das Nummernschild des Kraftrades während der Fahrt abgedeckt worden war. Bei dem Einsatz erlitten eine Polizistin und ein Polizist leichte Verletzungen, verblieben aber dienstfähig.

Infolge seines Verhaltens wird sich der Jugendliche nun wegen unterschiedlicher Verkehrsverstöße - darunter wegen auch des Tatvorwurfs eines illegalen Kraftfahrzeugrennens - verantworten müssen.

