POL-MI: Kind verletzt: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Rahden (ots) - Offenbar leicht verletzt wurde ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Sonntagabend in Rahden-Varl. Den Erkenntnissen nach hatte der junge Audi-Fahrer gegen 18.30 Uhr die Leverner Straße in östlicher Fahrtrichtung befahren, als kurz vor der Einmündung zum Varler Schulweg plötzlich ein von rechts kommendes Tier die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch diesem auszuweichen verlor der Preußisch ...

