Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher entwenden 17 hochwertige Fahrräder

Minden (ots)

Bisher Unbekannte suchten in der Nacht zu Donnerstag ein Fachgeschäft für Fahrräder in der Straße Am Krug heim. Hierbei erbeuteten die Täter 16 Rennräder der Marken Stevens, Basso, Cervelo und Argon sowie ein Stevens Pedelec.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter nach Mitternacht gewaltsam ein mit einem Gitter versehenes Fenster auf. Hierdurch gelangten sie ins Ladenlokal. Die hochwertigen Räder wurden anschließend durch dieses Fenster in den Außenbereich verfrachtet. Aufgrund der Anzahl der Räder müssen die Einbrecher zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag.

Wer in der Nacht in dem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell