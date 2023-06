Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

Die Aufbrüche mehrerer Autos wurden der Polizei in den vergangenen Tagen gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

So erhielten die Beamten alleine in der Straße "Im Leingarten" Kenntnis von vier aufgebrochenen Pkws. An allen Autos - einem grauen Hyundai, einem schwarzen VW Polo, einem blauen Dacia und einem schwarzen BMW - wurde in der Nacht zu Donnerstag eine Scheibe zertrümmert. Während aus dem Dacia und dem Hyundai jeweils Taschen gestohlen wurden, fehlte aus dem vor einem Wohnhaus abgestellten VW ein Portemonnaie. Aus dem BMW entnahm man eine Sonnenbrille mit dem dazugehörenden Etui.

Außerdem trieben die Täter in der Nacht zu Donnerstag an einem schwarzen BMW (Werster Straße) und einem roten Opel Corsa (August-Rürup-Straße) ihr Unwesen und entwendeten den Erkenntnissen nach jeweils eine Tasche mit Wertgegenständen. Aus einem aufgebrochenen schwarzen Hyundai (Auf der Hude) fehlte ebenfalls ein Portemonnaie. Hinzu kam im Zeitraum Dienstag, 20 Uhr bis Donnerstag, 8.30 Uhr der Aufbruch eines weißen VW Golfs in der Pestalozzistraße. Auch hier fehlte eine Tasche samt Inhalt.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 88660 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

