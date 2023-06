Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Minden, Bad Oeynhausen (ots)

In den kommenden Sommerferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde wieder Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsorte sind Minden und Bad Oeynhausen.

Kurse in Minden im Begegnungszentrum Bärenkämpen:

Los geht's im Zeitraum Montag, 26. bis Mittwoch, 28. Juni mit einem Kurs von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Dazu treffen sich Mädchen im Grundschulalter im Quartier in Minden-Bärenkämpen (Kurs 1). Am Dienstag, 18. Juli finden sich am selben Ort in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr auch Jungen im Grundschulalter (Kurs 5) zusammen. Einen Tag später, am Mittwoch, 19. Juli, wird zur gleichen Uhrzeit ein Kurs für Jungen ab der 5. Klasse angeboten (Kurs 6). Zum Ende der Ferien, am Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. August wird jeweils von 9 bis 12 Uhr ein Kurs für Mädchen im Grundschulalter (Kurs 8) und ein Kurs für Jungen im Grundschulalter von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr durchgeführt (Kurs 9).

Kurse in Bad Oeynhausen:

Mädchen im Grundschulalter können am Dienstag, 4. Juli auf der Polizeiwache in der Blücherstraße in Bad Oeynhausen von 8.30 bis 14.30 (Kurs 2) ebenfalls an einem Kurs teilnehmen. Am Mittwoch, 5. Juli wird am selben Ort und zur gleichen Zeit ein Kurs für Mädchen ab der 5. Klasse angeboten (Kurs 3). Für Jungen im Grundschulalter bietet der Verein einen Kurs am Donnerstag, 6. Juli von 9 bis 15 Uhr an (Kurs 4). Mädchen ab der 7. Klasse haben außerdem am 25. und 26. Juli jeweils von 15 - 18 Uhr die Gelegenheit, in der Turnhalle der Grundschule Wichern (Kurs 7) an einem Kurs teilzunehmen.

Zur Orientierung hier eine Auflistung der Kurse:

Kurs 1: Mädchen im Grundschulalter, Montag, 26. - Mittwoch, 28. Juni, 9.30 - 11 Uhr, Begegnungszentrum Bärenkämpen, Minden

Kurs 2: Mädchen im Grundschulalter, Dienstag, 4. Juli, 8.30 - 14.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen

Kurs 3: Mädchen ab der 5. Klasse, Mittwoch, 5. Juli, 8.30 - 14.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen

Kurs 4: Jungen im Grundschulalter, Donnerstag, 6. Juli, 9-15 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen

Kurs 5: Jungen im Grundschulalter, Dienstag, 18. Juli, 9.30 - 15.30 Uhr, Begegnungszentrum Bärenkämpen, Minden

Kurs 6: Jungen ab der 5. Klasse, Mittwoch, 19. Juli, 9.30 - 15.30 Uhr, Begegnungszentrum Bärenkämpen, Minden

Kurs 7: Mädchen ab der 7. Klasse, Dienstag, 25. - Mittwoch, 26. Juli, 15-18 Uhr, Turnhalle, Grundschule Wichern, Bad Oeynhausen

Kurs 8: Mädchen im Grundschulalter, Mittwoch, 2. - Donnerstag, 3. August, 9-12 Uhr, Begegnungszentrum Bärenkämpen, Minden

Kurs 9: Jungen im Grundschulalter: Mittwoch, 2.- Donnerstag, 3. August, 12.30 - 15.30 Uhr, Begegnungszentrum Bärenkämpen, Minden

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet werden die Kurse durch das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Weitere Informationen finden sich unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/termine-2 sowie unter www.pspv.de.

Anmeldungen für alle Kurse sind ab sofort unter der E-Mail birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Kosten betragen pro Person EUR 25.

