POL-MI: Auto kollidiert mit Kradfahrer

Minden (ots) - Wegen Einbrüchen in der Mindener Innenstadt mussten die Beamten der Spurensicherung am Montag gleich zwei Mal ausrücken. In beiden Fällen hatten Unbekannte sich jeweils im Schutz der Dunkelheit Zutritt zu Geschäftsräumen verschafft. So richteten Kriminelle in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr zunächst ihren Fokus auf ein Telekommunikationsgeschäft in der Fußgängerzone. Den Erkenntnissen nach ...

