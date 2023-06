Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohncontainer wird Raub der Flammen

Preußisch Oldendorf (ots)

Im Preußisch Odendorfer Ortsteil Harlinghausen geriet in der Nacht zu Dienstag (06. Juni) ein Wohncontainer in der Straße Langenhegge in Brand. Dieser wurde durch Feuer komplett zerstört. Ein Bewohner der Anlage zog sich schwere Brandverletzungen zu. Die Brandstelle wurde zwischenzeitlich von den Brandspezialisten der Polizei sowie einem Brandmittelspürhund und einem Sachverständigen begutachtet. Hinweise zur Brandentstehung liegen noch nicht vor.

Der Brand eines Wohncontainers, welcher als Obdachlosenunterkunft genutzt wird, wurde Dienstagnacht gegen 03.10 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr hielten sich mehrere Bewohner auf dem Vorplatz der Wohnanlage auf. Zudem wurde in einem Rettungswagen ein 43-jähriger Bewohner der Anlage behandelt. Er hatte erhebliche Brandwunden an den Extremitäten. Nach erster Behandlung vor Ort wurde der Verletzte zunächst ins Krankenhaus Lübbecke verbracht. Aufgrund der schwere der Verletzungen musste er später mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund verlegt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell