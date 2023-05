Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Explosion in Recycling Betrieb

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:25 Uhr zu einer Explosion in der Güchenbacher Straße in Saarbrücken-Burbach. Ein Mitarbeiter eines dortigen Recycling-Betriebes für Metall und Katalysatoren war im Außenbereich mittels eines Trennschleifers am arbeiten, als es vermutlich durch den Funkenflug in unmittelbarer Nähe zu einer Explosion kam. Was genau detoniert war, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. Der 45jährigen libanesische Mitarbeiter wurde mit diversen Splitterverletzungen ins Klinikum Winterberg verbracht. Weiterhin wurden 2 Fahrzeuge und ein Aufenthaltscontainer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell