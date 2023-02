Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung bei Brand

Dinslaken (ots)

Nach dem Brand eines Fahrradanhängers im Flur eines Mehrfamilienhauses sucht die Polizei Zeugen. Ein 31-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Dort wurden auch zwei weitere Bewohner untersucht; sie wurden schnell wieder entlassen.

Das Feuer brach am Donnerstag um 23.05 Uhr in dem Haus an der Hünxer Straße aus. Der Qualm breitete sich so stark aus, dass er in die Wohnungen zog.

Die Polizei Dinslaken ermittelt, wie der Brand entstanden ist. Sie bittet Zeugen, dass sie sich bei ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden.

