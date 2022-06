LPI-EF: Erfurter Polizei sucht Taufschale

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Wochenende in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Weißensee einzubrechen. Dazu beschädigten sie zwei Fenster und drei Türen. Allerdings gelang es den Einbrechern nicht, die Türen zu öffnen und in das Gebäude zu gelangen. Der verursachte Schaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS) Rückfragen bitte ...

