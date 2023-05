POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Saarbrücken (ots) - Am Nachmittag des 02.05.2023 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Zaunstraße in Saarbrücken-Burbach gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten stand der Dachstuhl bereits in Brand. Die Bewohner befanden sich nicht im Gebäude. Die fast zeitgleich eingetroffene Berufsfeuerwehr Saarbrücken begann sofort mit den Löscharbeiten, ...

mehr