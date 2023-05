Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Massenschlägerei auf dem Maifest in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken (ots)

Am 04.05.2023 kam es bereits am frühen Abend zu mehreren Polizeieinsätzen aufgrund diverser körperlicher Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen auf dem Maifest in Saarbrücken-Burbach. Gegen 20:30 Uhr wurde sodann eine Massenschlägerei zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Beteiligten der Schlägerei in unterschiedliche Richtungen, kehrten jedoch zum Teil mit Angehörigen zurück zur Örtlichkeit. Erst durch Hinzuziehen weiterer Polizeikräfte konnte die Situation beruhigt werden.

Während des Einsatzes kam es zu einer Widerstandshandlung, als sich ein 15-jähriger syrischer Staatsangehöriger gegen die zwangsweise Durchsetzung eines Platzverweises wehrte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell