Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Salzungen (ots)

Am 28.12.2022, 21.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 62 am Ortsausgang Hämbach in Richtung Merkes ein Verkehrsunfall, bei ein 37-jährige Mann leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Bundesstraße 62 in Richtung Merkers. Kurz nach dem Ortsausgang kam es zu einer Kollision des Transporter mit einem Fußgänger. Der 37-jährige Fußgänger war dunkel gekleidert und lief auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Merkers. Der VW- Transporter streifte den Fußgänger mit dem Spiegel. Der Fußgänger kam dadurch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wurde dort aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

