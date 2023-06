Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler: Wer hat es gesehen?

Espelkamp (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Gerhard-Wetzel-Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein Mann seinen grauen Mercedes am Samstag gegen 11.30 Uhr in östlicher Fahrtrichtung vor dem Gebäude in einer Parklücke abgestellt. Bei seiner Rückkehr eine Stunde später bemerkte der Espelkamper eine Beschädigung am rechten Fahrzeugheck. Vom Verursacher hingegen fehlte jede Spur.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei zu wenden und den Verkehrsermittlern ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell