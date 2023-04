POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Straße/Schwarzer BMW 325XI

Coesfeld (ots) - Am 25.04.2023, im Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere linke Fensterscheibe eines auf der Dülmener Straße in Coesfeld geparkten Autos ein. Nach ersten Angaben des Halters wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

