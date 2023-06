POL Schwaben Nord: Mann schießt in Kleingartenanlage auf Tauben

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Bereits am Dienstag, den 23.05.2023, kam es gegen 07:30 Uhr in der Carl-Schurz-Straße zu einer Belästigung einer 12-Jährigen durch einen bislang unbekannten Täter. Die 12-Jährige lief zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg der Weltwiese. Auf Höhe des dortigen Kindergartens fuhr der Täter mit einem Fahrrad an dem Mädchen vorbei. Hierbei griff er dieser mit der Hand an das Gesäß. Die ...

