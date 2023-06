POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf zu einer Belästigung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Wie bereits am Sonntag (28.05.2023) berichtet, geriet ein 51-Jähriger in den Lech. Der 51-Jährige erlag mittlerweile im Klinikum Augsburg seinen schweren Verletzungen. Wie der Mann in das Wasser gelangte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem klärt die Kriminalpolizei die weiteren Hintergründe der Tat. Zeugen, insbesondere ...

mehr