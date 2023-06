Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht Mann aus Minden

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Seit den Abendstunden des Montags (12.06.) sucht die Polizei Minden-Lübbecke nach einem vermissten Mann aus Minden.

Der 88-jährige Martin K. wurde am Montagmittag gegen 12 Uhr im Bereich einer Seniorenunterkunft in der Straße "An der Grille" zuletzt gesehen. Durchgeführte Suchmaßnahmen im Umfeld der Einrichtung sowie dem Stadtgebiet mit mehreren Streifenwagen und unter Einbeziehung eines speziell ausgebildeten Personenspürhundes aus Bielefeld führten bisher nicht zum Auffinden des Mannes. Die Anforderung eines Polizeihubschraubers aus Düsseldorf, dessen Besatzung die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützte, ergab ebenfalls keine zielführenden Hinweise zum Verbleib des Seniors. Dies gilt auch für die Überprüfung bekannter Anlaufadressen - darunter in Bückeburg (Kreis Schaumburg).

Als erster Anhaltspunkt, so die aktuellen Ermittlungen, könnte der Mann am Dienstagmorgen (13.06) gegen 9.30 Uhr im Bereich des Bückeburger Ruheforsts in Erscheinung getreten sein.

Der Gesuchte ist etwa 175 bis 185 cm groß, von schmaler Statur und vermutlich mit schwarzer Jogginghose und einem karierten Hemd bekleidet. Zudem dürfte Martin K. vermutlich einen Rollator mit sich führen.

Wer den 88-Jährigen im Laufe der vergangenen Stunden gesehen hat oder Angaben zu dessen aktuellem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich über den Polizeinotruf 110 oder bei der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Ein Foto des Vermissten findet sich im Internet auf der Seite der Polizei unter folgendem Link: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/kreis-minden-luebbecke-vermisstenfall-polizei-sucht-mann-aus-minden

