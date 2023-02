Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner Polizeibeamte unterwegs in Kitas

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Durch das Projekt Kindergarten-Cop erhielten in den letzten Wochen viele Kinder von Schweriner Kindertagesstätten einen umfangreichen Einblick in die Polizei.

Das Projekt findet in allen Kindertagesstätten in Schwerin statt und besteht aus mehreren Teilmodulen. In den letzten Wochen wurde den Vorschulkindern veranschaulicht, welche Aufgaben die Polizei wahrnimmt und mit welchen Fahrzeugen die Polizei unterwegs ist. Ein weiteres wichtiges Thema war die Erkennung eines Polizeibeamten. Ein markantes Merkmal ist die Uniform. Doch nicht jeder Beamte trägt eine Uniform. Die Kinder lernten, dass es auch Polizeibeamte in ziviler Kleidung gibt. Eine Sache haben aber alle Polizeibeamten gemeinsam... und zwar den Dienstausweis. Wie dieser aussieht und welche Besonderheiten er aufweist, haben die Kinder kennengelernt. Zu guter Letzt durften sich die Kinder einen Streifenwagen etwas genauer anschauen. In den nächsten Wochen werden weitere Polizisten in die Kitas gehen, um mit den Kindern die Folgemodule des Projektes zu absolvieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell