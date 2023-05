POL-HAM: Opel bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte setzten am Sonntagabend, 7. Mai, auf einem Schulhof am Alten Uentroper Weg drei Müllcontainer in Brand. Zwei Zeugen alarmierten um 20.05 Uhr die Einsatzkräfte. Die brennenden Mülltonnen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Brand sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer ...

