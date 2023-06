Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Senior (88) lebend aufgefunden

Minden, Bückeburg (ots)

Die Suche nach dem vermissten Martin K. aus Minden ist beendet (wir berichteten). Der 88-jährige Mindener konnte am Mittwoch durch Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Gevattersees kurz hinter der Landesgrenze offenbar unverletzt, aber entkräftet aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zunächst hatte sich die Suche am Mittwochmorgen auf ein am Ruheforst gelegenes Waldgebiet im niedersächsischen Bückeburg konzentriert. Nach einem Zeugenhinweis verlagerte sich die Suche an den Gevattersee nach Evesen, wo der Mann in der Mittagszeit schließlich in unwegsamem Gelände an einem Ufer aufgefunden werden konnte.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen kam neben Kräften der hiesigen Kreispolizeibehörde und der Polizei Bückeburg auch eine Hundertschaft aus Bielefeld zum Einsatz. Außerdem wurden bei der Absuche der genannten Gebiete Polizisten auf Mountainbikes eingesetzt, eine Drohne stieg auf. Auch die Feuerwehr rückte zur Unterstützung an den Gevattersee aus.

