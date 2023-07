Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Flugunfall - Gleitschirmfliegerin bleibt in Baum hängen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 10 Uhr flog eine 51-jährige Gleitschirmfliegerin vom Startplatz Kandel zunächst in nördlicher Richtung und folgte dem dortigen Berggrat. Sie geriet auf die dem Wind abgewandte Seite des Berges, sodass es zum Einklappen des Schirmes kam. Hierdurch verlor sie an Auftrieb und Höhe und blieb in der Folge in der Spitze eines etwa 30 Meter hohen Baumes mit dem Schirm hängen. Dort konnte sie einen Notruf absetzen, was eine Standortbestimmung mittels GPS ermöglichte. Durch die alarmierte Bergwacht wurde sie anschließend aus der Baumkrone abgeseilt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Flugfehler der Pilotin ausgegangen. Das Polizeirevier Waldkirch hat den Flugunfall aufgenommen.

Die Pilotin blieb unverletzt.

sk/mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell