POL-VDMZ: 40-Jährige unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

A 61 Worms (ots) - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden die 34-, 35- und sechs Jahre alten Insassen eines Wohnmobils, das bei einem Verkehrsunfall am 19.02.2023 gegen 23:40 Uhr auf der A 61 bei Worms umkippte. Dabei kam der 34-jährige Fahrer des Wohnmobils, der die A 61 in Richtung Ludwigshafen befuhr, zunächst in Höhe der Pfeddersheimer Talbrücke nach rechts von der Fahrspur ab und touchierte im ...

